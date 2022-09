information fournie par France 24 • 05/09/2022 à 16:43

Alors que l’inflation a dépassé les 10 %, les files d’attente devant les banques alimentaires ne cessent de s’allonger au Royaume-Uni, et deviennent même un lieu de rencontre et de création de lien social. Le nombre de personnes ayant recours aux aides alimentaires a été multiplié par dix depuis la crise du Covid, et cela fait craindre une crise « humanitaire » dans le pays.