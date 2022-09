Royaume-Uni : "beaucoup de retenue et de dignité" pour célébrer l'arrivée du nouveau roi Charles III

information fournie par France 24 • 09/09/2022 à 16:40

La reine Elizabeth II est morte à l'âge de 96 ans, après 70 années de règne, annonce Buckingham Palace ce jeudi 8 septembre. La monarque a battu tous les records de longévité à la tête du Royaume-Uni, et Charles III devient roi d'Angleterre. Il est arrivé vendredi à Buckingham Palace, et Antoine Mariotti, envoyé spécial de France 24 à Londres, décrit l'ambiance de la rencontre entre le peuple et son nouveau roi.