Roumanie, Pologne : des élections sous influence ? L’UE contre la désinformation étrangère

information fournie par France 24 • 25/04/2025 à 18:05

Nous nous intéressons cette semaine à la désinformation et aux ingérences étrangères dans nos démocraties européennes. Plusieurs scrutins vont plus que jamais être observés de très près dans les semaines à venir : les élections présidentielles en Roumanie (les 4 et 18 mai) et en Pologne (les 18 mai et 1er juin). En Roumanie, fait extrêmement rare, le premier tour avait été annulé en décembre dernier, après que Calin Georgescu, candidat surprise nationaliste pro-russe, avait été propulsé en tête par le réseau social chinois TikTok. Ce réseau a depuis reconnu que ce candidat avait bénéficié du soutien de "27 000 comptes inauthentiques ayant pour but de manipuler le discours électoral". La Commission européenne a ouvert une enquête dont les conclusions ne seront finalement pas rendues avant le nouveau scrutin. Mais des mesures préventives ont cette fois été prises, avec un contrôle renforcé sur les publications politiques en ligne. Certains crient à la censure, l’extrême droite européenne en particulier, appuyée depuis les États-Unis par un discours trumpiste défavorable à toute réglementation européenne des réseaux et toute lutte contre la désinformation.