information fournie par France 24 • 18/03/2025 à 08:16

A la Une de la presse, ce mardi 18 mars, les violents bombardements israéliens, cette nuit, sur Gaza, qui ont fait plus de 300 morts, selon le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne. La décision où des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda d’annuler leur participation aux négociations prévues en Angola, et la rupture des relations diplomatiques entre Kigali et Bruxelles. Un nouvel épisode du feuilleton des relations franco-algériennes. Et du foot.