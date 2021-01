France 24 • 19/01/2021 à 18:46

Quel est le rapport entre la pharmacie du coin et les délocalisations ? La Covid nous a douloureusement donné la réponse. Quand la Chine s'est confinée en janvier 2020, le paracétamol est devenu une denrée rare. Pourquoi ? Parce que 80% des principes actifs vendus en Europe et en Afrique arrivent de Chine ou d'Inde. De quoi s'interroger sur la mondialisation. Rapatrier la production chez soi, est-ce possible ? À quelles conditions ? Regardez