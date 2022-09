Réforme des retraites : Emmanuel Macron lance une nouvelle concertation en vue d'une loi cet hiver

information fournie par France 24 • 29/09/2022 à 11:05

Le président Emmanuel Macron a réuni mercredi soir sa majorité à l'Élysée pour définir la méthode de réforme des retraites. Le gouvernement va lancer une nouvelle concertation avec les partenaires sociaux et la majorité début octobre, dans le but de convenir d'un texte avant Noël qui serait ensuite adopté d'ici la fin de l'hiver. La réforme entrerait en vigueur à l'été. Plusieurs syndicats dont la CGT n'en veulent pas et ont appelé à la grève ce jeudi. Faut-il ou pas une réforme ? Décryptage