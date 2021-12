Référendum en Nouvelle-Calédonie : l'économie, l'autre enjeu du scrutin

information fournie par France 24 • 10/12/2021 à 09:53

L'économie de Nouvelle-Calédonie, où se déroulera le 12 décembre un troisième référendum d'autodétermination, pâtit, paradoxalement, de ce qui pourrait faire sa richesse : ses mines de nickel. Des conflits internes ont ralenti la production et le développement de cet "or vert". De nombreux entrepreneurs aspirent à aller au-delà de cette rente et à développer des secteurs comme l'agriculture, le numérique et le tourisme. Un secteur touristique qui a toutefois été mis à l'arrêt par la pandémie.