Reda Kateb, un acteur "En thérapie"

France 24 • 04/03/2021 à 16:37

Dans ce numéro de "À l'Affiche", rendez-vous avec l'un des acteurs les plus courtisés du cinéma français. Avec 30 films à son actif, un César du meilleur second rôle en 2015 (dans "Hippocrate" de Thomas Lilti), Reda Kateb, 43 ans, crève l'écran dans la série-événement d'Arte "En Thérapie". Dans ce huis clos sous tension, il incarne le personnage d'Adel Chibane, un écorché vif, agent de la BRI traumatisé par les attentats du 13 novembre 2015. Dans cet entretien, Reda Kateb évoque l'Algérie, la psychanalyse et ses rêves de réalisation.