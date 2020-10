Recherche contre le Covid-19 : les Français dans la course

France 24 • 16/10/2020 à 18:21

Les scientifiques du monde entier sont actuellement mobilisés pour rechercher la meilleure arme pour lutter contre le Covid-19, et les laboratoires français ne sont pas en reste : plusieurs candidats vaccins et potentiels traitements ont déjà été mis au point. L'Inserm a d'ailleurs appelé 25 000 Français à venir tester un candidat vaccin. Où en est la recherche française ? Quelles sont les difficultés et les enseignements de cette crise sanitaire ? Nous en discutons avec Marie-Paule Kieny, présidente du Comité scientifique vaccin Covid-19, en charge de conseiller le gouvernement.