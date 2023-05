information fournie par France 24 • 29/05/2023 à 13:27

Le président sortant Recep Tayyip Erdogan et ses partisans ont célébré lundi une victoire électorale prolongeant son règne de 20 ans à la tête d'un pays divisé par des politiques de plus en plus autoritaires. Cette réélection ouvre une nouvelle ère d'incertitudes.