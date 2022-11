RDC : le M23 bientôt à Goma ? Les rebelles appelés à déposer les armes

information fournie par France 24 • 21/11/2022 à 20:14

Il y a 10 ans, le M23 prenait le contrôle de Goma, capitale du Nord-Kivu en RDC. Une décennie plus tard, ces rebelles sont à nouveau aux portes de la ville. 200 000 Congolais ont dû fuir une fois de plus. La guerre a également perturbé le sommet de la francophonie où sont apparues des tensions entre Congolais et Rwandais. Une nouvelle tentative de médiation doit s'ouvrir à Nairobi sous la conduite de la Communauté d'Afrique de l'Est pour la paix et de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta.