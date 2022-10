Rachid Santaki, écrivain : "La dictée est fédératrice"

information fournie par France 24 • 07/10/2022 à 11:54

L'écrivain et scénariste Rachid Santaki est l'organisateur de la "Dictée Géante", la plus grande dictée du monde. Cet événement grandeur nature réunit des dizaines de milliers de personnes qui ont l’amour de la langue française en partage. Il publie "Une dictée peut tout changer", un témoignage optimiste et fédérateur dans lequel il raconte notamment ses interventions en maisons d'arrêt. Pour lui, la dictée peut être un vecteur d’intégration, de partage et d’unité.