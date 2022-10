Qatar : les travailleurs de l'ombre

information fournie par France 24 • 28/10/2022 à 11:06

L'organisation du Mondial-2022 au Qatar a suscité la venue de milliers de travailleurs migrants pour construire stades et infrastructures. Ils ont tout quitté pour une vie meilleure mais ont souvent connu sur place l'exploitation : salaires impayés, passeports confisqués, conditions de travail extrêmes qui ont entraîné, selon différentes ONG, plusieurs milliers de morts... Des travailleuses et des travailleurs se sont confiés à Chloé Domat et Rammohan Pateriya. Ils racontent comment le rêve s’est transformé en cauchemar, même si Doha offre aussi à certains des opportunités d’ascension sociale.