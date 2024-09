information fournie par France 24 • 23/09/2024 à 11:03

L'armée israélienne a conseillé lundi 23 septembre aux Libanais de "s'éloigner des cibles" du Hezbollah dans le sud du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient "se poursuivre dans un avenir proche" et qu'elles seraient "plus importantes et plus précises". Les précisions de notre correspondant au Liban, Serge Berberi.