Procès du 13 novembre : "L'humanité a gagné, notre démocratie aussi"

29/06/2022 à 13:21

Un procès et un verdict pour l'Histoire : la cour d'assise spéciale de Paris rendra dans quelques heures sa décision sur le sort des vingt hommes jugés depuis le mois de septembre pour leur responsabilité présumée dans les attentats du 13 novembre 2015. 130 personnes avaient été tuées par des commandos dont il ne reste qu'un seul survivant : Salah Abdeslam. Le parquet a requis à son encontre la prison à vie. Entretien avec Diane Hervey-Chupin, avocate des parties civiles, et Arthur Denouveaux, président de l'association de victimes des attentats du 13 novembre 2015 "Life for Paris".