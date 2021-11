Prix Goncourt : pour Mohamed Mbougar Sarr, "écrire est une énigme"

information fournie par France 24 • 03/11/2021 à 17:46

L'auteur sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a reçu mardi le prix Goncourt pour "La plus secrète mémoire des hommes" (Éd. Philippe Rey). Le narrateur du roman, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, mène l’enquête pour savoir ce qu’est devenu l’auteur d’un livre mythique et introuvable, "Le labyrinthe de l'inhumain". Écrit des décennies plus tôt par un certain TC Elimane, l'ouvrage a connu un immense succès avant d'être descendu en flammes, son auteur accusé de plagiat.