information fournie par Ecorama • 08/04/2022 à 14:00

Selon Jean Peyrelevade, économiste et banquier-conseil, la guerre en Ukraine rappelle que seuls la démocratie et des pays unis au sein d'une Europe souveraine peuvent constituer un rempart aux dérives autoritaires et guerrières. Ecorama du 8 avril 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com