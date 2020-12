Présidentielle au Ghana : "l'exception" ouest-africaine à l'épreuve des urnes

France 24 • 07/12/2020 à 12:28

Plus de 17 millions de Ghanéens sont attendus aux urnes lundi 7 décembre pour élire leur président, dans un duel où s'affrontent le chef de l'Etat sortant Nana Akufo-Addo et son rival de toujours, l'ancien président John Mahama. Ennemis politiques historiques, ils se sont toutefois engagés à respecter les résultats et à garantir "la paix et la sécurité" dans le pays, réputé pour être un exemple de démocratie et de stabilité en Afrique de l'Ouest, région secouée cette année par des scrutins contestés et violents comme en Côte d'Ivoire voisine.