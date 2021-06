Présidentielle 2022 : les candidatures se multiplient

France 24 • 30/06/2021 à 12:55

En France, les grandes manœuvres ont commencé. Le second tour des élections régionales marque le top départ des ambitions présidentielles. À droite, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez affûtent leurs armes. Éric Piolle, le maire de Grenoble, annonce sa candidature à la primaire d'EELV. Au Parti socialiste, Anne Hidalgo réfléchit... Mais quel sera le mode de désignation des candidats ? Roselyne Febvre en parle avec David Revault-d'Allonnes et Laetitia Krupa.