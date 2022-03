Présidentielle 2022 : la campagne officielle débute

information fournie par France 24 • 28/03/2022 à 20:48

Meeting contre meeting. Les candidats ont profité du beau temps pour rassembler leurs partisans durant le weekend. L'heure est à la mobilisation alors que l'abstention risque de battre des records cette année. La campagne ne réussi pas à passionner les électeurs. Or ce 28 mars, c'est le coup d'envoi officiel de cette campagne. Les 12 candidats au scrutin des 10 et 24 avril 2022 bénéficient désormais d'une stricte égalité de temps de parole dans les médias radio et télévisés.