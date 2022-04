information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 11:12

A 13 jours du second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont en pleine campagne d'entre deux tours. Une course qui s'annonce serrée. Le chef de l'Etat prend conscience que s'il veut gagner, il lui faudra céder du terrain sur certains sujets. Dans les Hauts-de-France, ce lundi, il a notamment dit être prêt à des compromis sur la réforme des retraites.