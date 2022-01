Présidence française de l'UE : un débat au sommet sur la place de l'Europe dans le monde

information fournie par France 24 • 20/01/2022 à 09:00

Cette émission spéciale est entièrement consacrée aux ambitions françaises pour la présidence du Conseil de l’Union européenne. Le président Emmanuel Macron a présenté mercredi son programme aux élus européens dans l’hémicycle du Parlement de Strasbourg. Il a précisé ce que recouvre le slogan de cette présidence : relance, puissance appartenance. Nos invités débattent de la défense européenne, des relations entre l’UE et la Russie, de la crise en Ukraine et en Biélorussie et du sommet UE-Afrique a venir. Comment l’Europe peut-elle affirmer ses valeurs face à ces menaces ?