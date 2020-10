"Présentes", l'essai de Lauren Bastide sur l'invisibilité des femmes dans l'espace public

France 24 • 27/10/2020 à 17:15

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont reçoit Lauren Bastide à l'occasion de la parution de son livre "Présentes" (Éd. Allary). La journaliste et militante féministe se bat pour que les femmes puissent s'exprimer dans l'espace public et appelle à rien de moins que la révolution. Selon elle, la meilleure arme dans le combat féministe sont les chiffres : il faut compter, encore et toujours compter pour opposer des arguments imparables à ses adversaires.