Poutine veut renforcer les liens avec les Brics face aux "actions égoïstes" occidentales

information fournie par France 24 • 23/06/2022 à 18:07

Le président russe Vladimir Poutine a appelé jeudi les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à coopérer face aux "actions égoïstes" des pays occidentaux, sur fond de sanctions sans précédent contre Moscou en raison du conflit ukrainien. Il a notamment dénoncé les tentatives de ces pays occidentaux de "se servir des mécanismes financiers pour rendre le monde entier responsable de leurs propres erreurs de politique macroéconomique". Pour plus de perspective sur l'enjeu du sommet et le positionnement de Poutine, FRANCE 24 reçoit Alexandre Kateb, Économiste et Fondateur du service The Multipolarity Report. M. Kateb estime que "l'enjeu, tout d'abord, c'est de réaffirmer la pertinence et l'actualité de ce concept et de ce groupement de Brics qui a été créé en 2009". Il évoque également la tentative occidentale de marginaliser la Russie : "ce sommet vient réaffirmer la place de la Russie au sein de ce groupe des puissances qui ne cèdent pas aux sanctions occidentales et ne veulent pas entériner ces sanctions", explique-t-il.