information fournie par France 24 • 13/10/2022 à 23:03

Faire de la Turquie un « hub gazier » entre la Russie et l’Europe: c’est l’unique proposition à retenir de la rencontre entre Poutine et Erdogan ce jeudi. Alors qu’une médiation dans le conflit ukrainien était attendue, cette idée est-elle une première tentative de rapprochement avec l’occident ? On va plus loin avec Marc Semo et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur la « doctrine » nucléaire française détaillée par Emmanuel Macron sur France 2.