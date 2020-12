Pourquoi les marchés financiers ne sont plus déterminés par les fondamentaux ?

Ecorama • 21/12/2020 à 16:26

Et si les cycles économiques ne pesaient plus rien ? Les marchés ne sont-ils pas aujourd'hui drivés par la liquidité ? Est-ce grave que les cours ne reflètent plus l'offre et la demande ? Le point de vue de Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Ecorama du 21 décembre 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com