Pourquoi le Livret A ne vous protège pas de l'inflation

Boursorama • 26/10/2020 à 18:30

Les ménages continuent de préférer de laisser dormir leur épargne sur lerus comptes courants ou sur leur Livret A.

Dans ce nouveau numéro de Bourso Campus, Arnaud Lelong, journaliste patrimoine de Boursorama nous explique pourquoi il ne rapporte plus rien en termes de rendement et les raisons pour lesquelles il ne protège plus de l'inflation.

Vous pouvez également revoir le précédent épisode consacré au Livret A et les raisons de son succès au temps du Covid-19