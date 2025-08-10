Le célèbre sabre laser de Dark Vador, qui a servi à couper la main de Luke Skywalker dans l'épisode de Star Wars "L'Empire contre-attaque", a été exposé mercredi à Londres, avant sa mise aux enchères à Los Angeles début septembre.
Londres: vente aux enchères d'accessoires de cinéma, dont le sabre laser de Dark Vador
