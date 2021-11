information fournie par France 24 • 24/11/2021 à 16:52

Il y a tout juste 20 ans, le Portugal gangrené par la consommation d'héroïne et le VIH, a dépénalisé l'usage des drogues, une première mondiale. Depuis, les consommateurs sont considérés non plus comme des criminels à envoyer en prison mais comme des malades qu'il faut prendre en charge. Ce pari a fonctionné, comme l'ont constaté nos journalistes Laura Cambaud et Armelle Exposito.