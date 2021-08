Plans de relance et d'investissement : le retour de l'État stratège ?

information fournie par France 24 • 31/08/2021 à 14:18

Plan de relance, plan de relocalisation et, demain peut-être, un plan d'investissement : l'État français monte au front économique comme jamais depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. S'agit-il d'un retour de l'État stratège ? Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, détaille la stratégie du gouvernement français et ses objectifs précis.