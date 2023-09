information fournie par France 24 • 18/09/2023 à 21:47

La première ministre Elisabeth Borne a dévoilé ce jeudi la stratégie du gouvernement pour réduire les émissions de Gaz à effet de serre de la France. En 2022, la France dépassait ses objectifs de 16 millions de tonnes équivalent CO2.

Et cela parce que les puits carbone du pays (forêts et sols) sont en mauvaise santé et ne captent pas autant de CO2 qu'il le devraient.