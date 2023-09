information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 15:07

Le procès de la sociologue et écrivaine turque Pinar Selek, réfugiée en France d'où elle dénonce un "acharnement" judiciaire, doit reprendre vendredi à Istanbul. L'infatigable défenseuse des droits humains et des minorités, âgée de 51 ans, qui vit et enseigne à Nice (sud-est), avait été arrêtée en 1998 pour ses travaux sur la communauté kurde, avant d'être accusée d'être liée à une explosion qui venait de faire sept morts au bazar aux épices d'Istanbul. Elle témoignait sur France 24 ce vendredi 29 septembre.