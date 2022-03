information fournie par France 24 • 08/03/2022 à 10:51

Avec la guerre en Ukraine, les prix du gaz et du pétrole poursuivent leur flambée. Dimanche soir, le cours du brut a même frôlé les 140 $ pour le Brent et dépassé les 130 $ pour le pétrole américain. Des prix qui reflètent l'inquiétude liée à un possible embargo occidental sur les importations de pétrole russe. Dans ce contexte, les Européens cherchent aussi à diversifier leurs sources d'approvisionnement en hydrocarbures.