Pétrole et gaz : Afrique, le nouvel eldorado ?

information fournie par France 24 • 07/06/2024 à 19:53

Plus de 40 % de la population africaine vit sans aucun raccordement à l’électricité. Pour y remédier, les pays du continent misent surtout sur les énergies fossiles. Pourtant le potentiel des énergies renouvelables est immense. Alors qu’une dizaine de pays africains s’apprêtent à intégrer le club des exportateurs de pétrole et de gaz, quelles retombées peuvent-ils en attendre ? Cette nouvelle manne permettra-t-elle au continent de se développer ? Au moment où l’agence internationale de l'énergie appelle à ne plus lancer de nouveaux gisements, l’Afrique peut-elle réellement se passer de ces nouvelles ressources?