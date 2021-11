Patrick Muyaya : "Il est dangereux de raviver des questions tribales en RD Congo"

information fournie par France 24 • 05/11/2021 à 18:16

Patrick Muyaya, le ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, appelle les pays riches à poser des actes tangibles pour aider et financer la transition écologique des pays en développement. Il affirme que la récente attaque contre des militaires à Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu, n’est pas le simple fait de criminels en raison de sa planification. Il refuse de dire s’il s’agit de milices Maï-Maï et rappelle que l’enquête est en cours.