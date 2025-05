information fournie par France 24 • 28/05/2025 à 18:31

La planète vient de vivre ses 2 années les plus chaudes et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, les températures mondiales devraient rester à des niveaux record ces 5 prochaines années. Elles devraient dépasser de plus de 1,5°C les niveaux préindustriels sur la période 2025-2029. Et ce réchauffement se manifeste déjà de manière concrète : des records de chaleur ont déjà été enregistrés ces derniers mois en Europe, en Chine et au Moyen-Orient.