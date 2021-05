France 24 • 20/05/2021 à 07:51

A la Une de la presse, ce jeudi 20 mai, les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et les groupes armés palestiniens. Le début de la campagne pour les législatives du 12 juin en Algérie. L'adoption d'une loi anti-avortement au Texas, aux Etats-Unis. Et la joie des Français de pouvoir revenir aux terrasses, dans les musées et au cinéma.