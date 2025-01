Para tennis : "Impossible", l'histoire de Pauline Déroulède

information fournie par France 24 • 29/01/2025 à 22:09

La triple championne de France de Para tennis, et athlète paralympique Pauline Déroulède raconte son histoire à travers son livre et son documentaire intitulé "Impossible". Amputée de la jambe gauche après avoir été fauchée par une voiture en 2018, elle a réussi à atteindre son objectif : participer aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Exemple de résilience, elle est devenue une source d'inspiration pour les sportifs en situation de handicap. En 2025, elle s'est fixée de nouveaux objectifs sportifs avec un cap à plus long terme vers les Jeux Paralympiques de Los Angeles en 2028.