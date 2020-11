Pandémie de Covid-19 : la course au vaccin s'accélère

France 24 • 10/11/2020 à 11:53

L'annonce des groupes Pfizer et BioNTech d'un vaccin expérimental, qui serait efficace à plus de 90% contre le Covid-19, suscite une vague d'espoir sur les marchés financiers. Alors même que de nombreux pays se reconfinent à l'approche de l'hiver, les investisseurs se mettent à croire à un retour à la "normale" en 2021. Derrière cet annonce, il y a une compétition planétaire entre les grands groupes pharmaceutiques mondiaux et des enjeux financiers de taille.