Pandémie de Covid-19 : E. Macron laisse ses ministres gérer

France 24 • 08/10/2020 à 18:10

Le virus ne lâche pas prise. Il défie la science et les gouvernants. En France comme ailleurs les gouvernements sont critiqués car ils suivent la courbe sinueuse de la Covid. Le Président laisse le soin à son Premier ministre et à son gouvernement d'annoncer les mauvaises nouvelles quand lui va réconforter les français touchés par les tragiques intempéries dans le sud de la France. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités.