France 24 • 02/04/2021 à 14:58

Le Brésil a battu une nouvelle fois mercredi son record de décès quotidiens du coronavirus. Le mois de mars a été le plus meurtrier dans le pays depuis le début de la pandémie, et rien n'indique qu'avril ne sera pas pire encore, alors que la campagne de vaccination n'avance pas et que le président d'extrême droite continue de contredire les consignes sanitaires.