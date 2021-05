Oxygène médical : un marché mondial sous pression avec la pandémie

France 24 • 11/05/2021 à 08:51

Avec la flambée de l'épidémie de Covid-19, de nombreux pays émergents et en développement se retrouvent confrontés à un manque d'oxygène médical. De l'Inde au Pérou, en passant par le Soudan et la Tunisie, les pénuries se multiplient. Les raisons sont nombreuses : une demande qui explose, alors que l'offre a parfois du mal à suivre. Mais aussi des problèmes logistiques liés au transport et au conditionnement de l'oxygène. Décryptage dans l'Info éco.