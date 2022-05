information fournie par France 24 • 24/05/2022 à 12:14

Le 27 mai marquera le 25e anniversaire de la signature de l'Acte Fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles entre l'Otan et la Fédération de Russie. Ce document paraphé en 1997 avait pour but de construire une paix durable en Europe dans un contexte post-guerre froide. Un anniversaire qui résonne différemment cette année, avec la guerre qui fait rage en Ukraine.