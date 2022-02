Opération militaire russe en Ukraine : l'Allemagne solidaire avec l'Ukraine, assure le chancelier Olaf Scholz

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 11:52

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays. Quelques heures après cette offensive russe, de nombreuses réactions et condamnations se font entendre. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz dénonce "une violation éclatante" du droit international. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a promis que Berlin et ses alliés allaient mettre en œuvre "les sanctions les plus sévères" contre la Russie.