Olivier Dussopt, Ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 juillet 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la facture des dégâts causés par les émeutes des derniers jours, l'impact sur le secteur du tourisme et l'image de la France à l'international, le projet de loi sur le partage de la valeur, et les créations d'emploi.

Retrouvez ici l'interview complète d'Olivier Dussopt