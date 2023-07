information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 04/07/2023 à 14:10

Olivier Dussopt, Ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 juillet 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la facture des dégâts causés par les émeutes des derniers jours, l'impact sur le secteur du tourisme et l'image de la France, le projet de loi sur le partage de la valeur, et les créations d'emploi.