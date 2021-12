Oddo BHF : quel début d’année 2022 sur les marchés ?

information fournie par Boursorama • 17/12/2021 à 16:31

Alors que l'évolution de la crise sanitaire et l'inflation ont rythmé la vie des marchés en 2021, à quoi faut-il s'attendre en 2022 dans un contexte où les banques centrales ont pris le virage d'une politique moins accommodante ? Quelles stratégie d'investissement et attitude faut-il adopter pour son portefeuille dans un environnement qui demeure toujours incertain ? Quels indicateurs doit-on surveiller ? Eléments de réponses avec Laurent Denize, directeur des investissements chez Oddo BHF AM.