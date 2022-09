information fournie par France 24 • 13/09/2022 à 07:41

A la Une de la presse, ce mardi 13 septembre, les difficultés des négociations sur le nucléaire iranien - des difficultés dont Téhéran, Bruxelles et Washington se rendent mutuellement responsables. Les critiques croissantes, en Russie, contre le Kremlin, accusé de s’embourber en Ukraine. Le retour du débat, en France, sur l’euthanasie. Et une guerre qui tourne à la course aux armements en Australie…