information fournie par France 24 • 28/05/2024 à 14:19

Etat d'urgence levé, couvre-feu maintenu et un calme relatif qui se confirme nuit après nuit: la Nouvelle-Calédonie poursuit mardi son fragile retour à la normale dans la foulée d'une crise aiguë, marquée par sept décès, des barrages et des dégradations. Les explications de Benoit Trépied, anthropologue et spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et Claudine Wery, journaliste à la Revue des Deux Mondes.