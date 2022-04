"Nous courons après le sauvetage des témoignages des victimes civiles"

information fournie par France 24 • 27/04/2022 à 13:50

Le père Patrick Desbois est président de l'association internationale Yahad-In Unum, coordinateur scientifique du mémorial de Babi Yar à Kiev. Il a travaillé sur la Shoah par balle, l'assassinat d'un million et demi de juifs en Ukraine entre 1941 et 1944. Depuis que les troupes russes ont quitté la périphérie de Kiev, comme Boutcha ou Irpin, il récolte les témoignages des victimes. La Russie est accusée par l'Ukraine d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.